L’isola dei famosi di Ilary Blasi sarà: “Un ritorno alle origini”

Ilary Blasi intervista da Tv Sorrisi e canzoni parla della sua Isola dei Famosi in partenza da giovedì 11 marzo: ecco come sarà

Meno di un mese all’inizio dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo un anno di stop, la nuova edizione del reality show che milita dal 2015 a Canale 5 porterà 16 naufraghi in un’isola dove per qualche mese si metteranno a dura prova. Alcune delle anticipazioni più interessanti sono passate dalle pagine di TvBlog. Stavolta invece prende parola colei che – dopo 5 edizioni condotte da Alessia Marcuzzi – diventerà la padrona di casa: Ilary Blasi.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la neo-conduttrice anticipa quali saranno i punti cardinali dell’edizione numero 15. In primis un ritorno agli albori e all’anima del programma nato nel 2003 su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Ilary Blasi esprime la sua felicità del ritorno alla conduzione dopo un anno e mezzo di stop. Il suo ultimo lavoro in televisione è stato quello di Eurogames all’inizio della stagione televisiva 2019/2020 su Canale 5.

Tra i suoi desideri c’è la presenza del pubblico in studio: “E’ importante” dice. Non si sbilancia troppo sull’opinionista ma parla di una sorpresa, tanto meno sugli opinionisti che però potrebbero essere anche diversi. Anticipazioni sul cast, oltre la quantità di concorrenti saranno anche altre caratteristiche a identificarli, come il fatto che per alcuni di loro questo sarà il loro primo vero reality show.