Il Re, Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori interroga un detenuto

Una clip dalla prima puntata de Il Re su Sky Atlantic questa sera alle 21:15. Vediamo Luca Zingaretti nei panni del direttore del carcere Bruno Testori alle prese con l’interrogatorio con il detenuto Lackovic. La serie in 8 puntate è anche in streaming su NOW e disponibile on demand.