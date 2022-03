Il Re, Bruno Testori saluta l’ex moglie Gloria (Barbora Bobulova)

condividi

Una clip dalla seconda puntata di Il Re stasera su Sky Atlantic dalle 21:15 ma già disponibile on demand e in streaming su NOW. In questa scena vediamo il lato più intimo del direttore Bruno Testori (Luca Zingaretti) mentre saluta l’ex moglie Gloria (Barbora Bobulova).