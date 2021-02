Il commissario Montalbano, Peppino Mazzotta: “Non credo si faranno altre puntate”

L’attore che interpreta l’ispettore Fazio annuncia che quella dell’8 marzo sarà l’ultimo episodio della storia del Commissario Montalbano.

Tutte le cose belle hanno una conclusione, sembra proprio che per il Commissario Montalbano la parola fine sia destinata ad essere confermata. Questo è quanto emerge dalle parole di Peppino Mazzotta che ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente.

L’attore che interpreta l’ispettore Fazio ha messo le mani avanti sul futuro della fortunata serie Rai annunciandone in poche parole la sua fine con l’ultimo episodio che andrà in onda lunedì 8 marzo prossimo, a quasi 22 anni dal suo esordio avvenuto nel maggio 1999. Le sue parole vanno ad aggiungersi ad una serie di indizi che sono giunti dopo la triste morte di colui che ha dato vita ai romanzi di Montalbano, Andrea Camilleri, nel luglio 2019.

Le prime avvisaglie giunsero tramite Luca Zingaretti che dovette fermarsi per riflettere, choccato dalla perdita dello scrittore. Anche l’Ad Rai Fabrizio Salini rimase piuttosto incerto sulla prosecuzione del progetto ‘Montalbano’: “Per il momento non abbiamo nessuna novità specifica sul futuro della serie”. Ancora più diretto fu Cesare Bocci (che ha interpretato Mimì Augello): “Il mio cuore mi dice che si è chiusa un’epoca”.

L’episodio che andrà in onda tra poco meno di un mese in prima serata su Rai 1 fa parte di un periodo di lavoro (2019) in cui si son potuti girare tre episodi della serie. I primi due sono stati mandati in onda l’anno scorso, il terzo Il Metodo Catalanotti sarà dunque l’epilogo delle avventure del commissario di Vigata che ci potrebbe salutare così.

Restiamo col condizionale, tutto può succedere.

