Il trailer de I Delitti del BarLume 2024, su Sky Cinema e NOW

Il trailer de I Delitti del BarLume 2024, tre nuovi episodi in onda su Sky Cinema ed in streaming su NOW il 12, 19 e 26 gennaio. I nuovi film-tv, diretti da Roan Johnson (anche produttore creativo) e Milena Cocozza sono “Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”. Il primo, “Il pozzo dei desideri”, è stato presentato domenica 26 novembre 2023 fuori concorso al 41esimo Torino Film Festival, alla presenza del cast.

A questo proposito, confermati gli interpreti delle passate stagioni, tra cui Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Guest-star, invece, Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. Gli episodi sono gli ultimi in cui compare Marcello Marziali, venuto a mancare il 1° dicembre 2023.