I Delitti del BarLume 2024, Orietta Berti guest-star

Orietta Berti guest-star nei panni di se stessa nel terzo film-tv de I Delitti del BarLume, in onda venerdì 26 gennaio 2024 su Sky Cinema Uno ed in streaming su Now. L’episodio, intitolato “Sopra la panca”, Berti, a Pineta per l’attesissimo concerto dell’estate, canta con i “vecchini” e gli altri protagonisti delle storie del BarLume il singolo del 2021 “Mille”, nella versione originale interpretato dalla cantante insieme a Fedez e Achille Lauro.

Nella clip una breve anticipazione della scena, in cui Beppe Battaglia (Stefano Fresi) accompagna alla chitarra Orietta Berti che si esibisce con i “bimbi”, il sindaco Pasquali (Corrado Guzzanti), la Tizi (Enrica Guidi) e i clienti del BarLume.