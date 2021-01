I Delitti del Barlume 2021, Mare Forza Quattro: una scena

Dopo una tempesta, la Tizi, Beppe e Massimo sono alle prese con i danni causati al Barlume

Una scena tratta da “Mare Forza Quattro”, primo episodio de I Delitti del Barlume 2021, la serie tv co-prodotta da Sky e Palomar e tratta dai libri di Marco Malvaldi, in onda l’11 gennaio 2021 su Sky Cinema Uno ed anche in streaming su Sky e Now Tv.