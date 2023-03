I Cacciatori del Cielo, una scena della docu-fiction di Raiuno

La passione di Francesco Baracca per il volo non viene vista bene dal Comandante Piccio, che lo rimprovera

Una scena da I Cacciatori del Cielo, la docu-fiction in onda mercoledì 29 marzo 2023 su Raiuno, realizzata in occasione dei cento anni dell’Aeronautica Militare Italiana e con protagonista Giuseppe Fiorello nei panni di Francesco Baracca, al comando della 91esima Squadriglia, la “Squadriglia degli assi”: romagnolo, sanguigno, istintivo e coraggioso, affascinante e colto, di ottima famiglia, generoso, spavaldo ma mai inutilmente votato al sacrificio. Nella scena, Baracca viene ammonito dal Comandante Pier Ruggero Piccio (Luciano Scarpa) per non volato senza autorizzazione.