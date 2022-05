House of the Dragon, il teaser trailer del prequel di Game of Thrones

Ai tempi di Re Viserys iniziano a porsi le base per la “Danza dei draghi”, ovvero la guerra civile già nota ai fan di Game of Thrones…

La Hbo ha rilasciato il primo teaser trailer di House of the Dragon, il prequel spin-off di Game of Thrones in Italia dal 22 agosto 2022 su Sky ed in streaming su Now, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie è tratta dal libro “Fire & Blood” di George R.R. Martin ed è ambientata 200 anni prima gli eventi della serie madre, concentrandosi sulla Casa dei Targaryen.