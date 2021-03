Intervista ad Harry e Meghan: lite in diretta, Piers Morgan lascia “Good Morning Britain”

Battibecco tra il meteorologo del programma e il conduttore tv per il caso Harry e Meghan. Abbanonda lo studio e anche la conduzione.

Cari Harry e Meghan, ne state combinando peggio dei danni della grandine! L’intervista rilasciata all’icona del talk show american Oprah Winfrey sta riscuotendo un successo – che non esitiamo a dire prevedibile – in tutto il mondo. La CBS che ha avuto l’esclusiva della prima tv mondiale si è portata a casa ben 17,1 milioni (dati preliminari Nielsen) quasi triplicando l’ascolto ottenuto dai Golden Globes della scorsa settimana, guardati da soli 5 milioni e mezzo di telespettatori.

Su Tv8 la versione tradotta in italiano ha incollato davanti allo schermo 1.204.000 spettatori medi per il 4,47% di share, ma gli stralci raccolti nelle scorse 48 ore in rete hanno già rialzato l’attenzione sulle beghe nei rapporti tra la casa reale e la coppia sposata dal 2018 che qualificarli burrascosi è quasi un eufemismo.

Le tensioni da Buckingham Palace si sono tramutate in preoccupazione e le ripercussioni dell’intervista hanno provocato un terremoto mediatico che non si vedeva dai tempi del divorzio fra Lady D. e Carlo d’Inghilterra. Tensioni che inevitabilmente ora colpiscono anche i salotti televisivi.

Ne sa qualcosa il giornalista Piers Morgan che è stato costretto ad abbandonare Good Morning Britain (tradotto il nostro Unomattina o Mattino cinque) in onda sulla celebre emittente inglese Itv. Questo perché nella puntata dello show trasmesso ieri ha affermato apertamente di non credere alle parole di Meghan Markle rilasciate nell’intervista. Subito dopo il giornalista è stato subissato di reclami, se ne contano oltre 40mila. Un danno che la rete televisiva non ha lasciato passare decidendo di aprire un’indagine sulle dichiarazioni di Piers Morgan.

A questo episodio si va ad aggiungere un secondo importante colpo di scena accaduto in diretta: una lite con Alex Beresford, il meteorologo del programma che ha avuto da ridire sull’attacco del conduttore verso la Markle. Gli animi si son talmente surriscaldati da portare quest’ultimo a lasciare lo studio.

Ecco perché, in seguito ai due fatti, Piers Morgan ha deciso di lasciare la trasmissione dopo 6 anni di conduzione.