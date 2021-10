Halloweird, una scena della prima puntata della nuova fantasy comedy di Rai Gulp

Quattro giovani amici scoprono nello stesso momento di avere acquisiti dei poteri speciali

Una scena dalla prima puntata di Halloweird, la nuova serie tv italiana in onda su Rai Gulp a partire da lunedì 25 ottobre 2021, alle 20:15 (e dal 18 ottobre in anteprima su RaiPlay). La serie è la prima fatntasy comedy italiana, prodotta da Stand By Me con Rai Ragazzi, con al centro quattro giovani “weirdos” (strani) che acquisiscono dei poteri. La scena mostra il momento in cui scoprono le loro identità da supereroi.