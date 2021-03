Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte separati in casa: “Voglio riconquistarla”

Dopo l’annuncio di Guendalina Tavassi che annuncia la fine del matrimonio con Umberto d’Aponte arrivano le reazioni (e le scuse)

Per Guendalina Tavassi e Umberto d’Aponte è un momento particolarmente delicato, complicato. E’ di 24 ore fa la notizia della separazione della coppia data dall’ex concorrente del Grande Fratello tramite i suoi social. La separazione è in atto da mesi, ma i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti anche e soprattutto per i loro due figli Chloe e Salvatore. Guendalina ha chiesto esplicitamente di rispettare la decisione chiedendo “tatto e sensibilità”.

E dire che la coppia è sembrata particolarmente affiatata, sino ad ora nessun indizio poteva far presagire ad una rottura almeno per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Guendalina ha affermato che se la separazione è rimasto un fatto privato è solo perché è stato “raggiunto un equilibrio familiare“.

A parlare oggi è Umberto d’Aponte, il 36 enne ha deciso di rimettere le cose al proprio posto e svelare gli altarini del perché è arrivata la separazione come spiega il sito Biccy.it: “Devo chiederla scusa per alcuni comportamenti sbagliati” ribadendo di essere un uomo “innamoratissimo” di Guendalina. Il suo obiettivo è quello di riconquistare il cuore della sua donna “mi auguro di cambiare“.

Della rottura di Guendalina e Umberto se n’è parlato anche durante Pomeriggio cinque oggi, 12 marzo 2021. Francesco Fredella, giornalista e opinionista del programma ha potuto sentire la Tavassi poche ore fa ed ha potuto rivelare che Guendalina è “abbastanza serena”.

Le dichiarazioni integrali di Guendalina e Umberto le potete leggere all’interno del video in alto.

