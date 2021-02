Grande Fratello VIP, Dayane Mello: “La coppia Rosalinda/Zenga è solo strategia”

Dayane Mello continua a non approvare la nuova coppia nata nella casa del GF VIP: Andrea Zenga e Rosalinda sono strateghi?

Dayane, Rosalinda e Andrea Zenga. E’ guerra. Non accenna a placarsi la guerra ormai accesa nella casa del Grande Fratello VIP tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La rabbia per un’amicizia compromessa dalla nascita della coppia Rosalinda/Zenga nella casa è un peso che la modella non riesce a sopportare e fa di tutto per sottolinearlo sia dietro che davanti alla sua amica (o forse nemica) Rosalinda. Lontani i tempi dei baci e degli abbracci, ora le attenzioni dell’attrice sono tutte per Andrea.

L’ennesimo scontro fra le due gieffine vip è andato in scena poche ore fa, durante una normale conversazione tra Stefania, Samantha, Dayane e Rosalinda. Ad un certo punto Zenga arriva e si siede prendendo parte alla chiacchierata, lo sguardo della Mello si fa subito più scuro. Samantha e Stefania fanno considerazioni sulle coppie che vengono chiamate dal Grande Fratello in confessionale, Rosalinda attende la chiamata insieme ad Andrea.

Il pensiero di Rosalinda fa scattare Dayane che si lancia in un velenoso commento: “Ma sì ormai qui è la coppia che vince, mica l’amicizia” allontanandosi dal gruppetto mentre l’attrice replica: “Non ho parole”

Dayane: “Ma è vero scusa! Hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia?”

Rosalinda: “Ah no? Hanno fatto un sacco di puntate su di noi. Gli abbracci, i baci, Dayane ma che stai dicendo?”

Stefania rilancia una domanda chiara a Dayane: “Ma allora pensi che la coppia Rosalinda/Andrea sia strategia?“, lei risponde “Mah chi lo sa“. Zenga intanto chiede se Dayane “Ci è o ci fa”. Dunque una cosa è certa: fra Dayane, Rosalinda e Zenga non sarà facile ricomporre i pezzi di un rapporto che sembra ormai arrivato al capolinea