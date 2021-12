Gomorra 5, ultima puntata: Ciro e Genny

Per Genny e Ciro è arrivato il momento del confronto finale, dopo la guerra che si sono fatti nel corso degli episodi dell’ultima stagione

Una scena dall’ultima puntata di Gomorra 5, finale della serie tv in onda su Sky Atlantic ed in streaming su Now. Ciro (Marco D’Amore) e Genny (Salvatore Esposito), in auto insieme, si confrontano a proposito del dolore che provano.