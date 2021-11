Gomorra 5, primo episodio: Genny scopre che Ciro è vivo

Una scena dal primo episodio di Gomorra 5, l’ultima stagione della serie tv in onda da venerdì 19 novembre 2021 su Sky Atlantic ed in streaming su Now. Nella scena, Genny (Salvatore Esposito), scopre da don Aniello (Nello Mascia) che Ciro è ancora vivo e che si trova in Lettonia.