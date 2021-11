Gomorra 5, Ciro e Genny: l’abbraccio

Una scena dal primo episodio di Gomorra 5, in onda su Sky Atlantic e su Now a partire da venerdì 19 novembre 2021. Nella scena, Genny (Salvatore Esposito), dopo aver saputo che Ciro (Marco D’Amore) è ancora vivo, lo raggiunge in Lettonia.