Giulia de Lellis approda sul grande schermo: “Sogno una carriera televisiva e al cinema”

L’abbiamo vista esordire per la prima volta in tv circa 6 anni fa per incontrare la sua anima gemella a Uomini e Donne. Arrivata come corteggiatrice, Giulia de Lellis forse non avrebbe mai pensato di ritrovarsi un bel giorno davanti ad una cinepresa. E’ successo dopo anni di gavetta fra ospitate televisive, progetti e una presenza forte nei social.

Così dal 4 aprile Giulia comparirà nel nuovo lavoro di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer, in onda su Sky e Now. Titolo più appropriato non ci poteva essere, data l’intraprendenza della giovane 25enne nata Zagarolo e cresciuta a Pomezia.

Un altro sogno professionale che diventa realtà, ma la de Lellis abbiamo imparato a conoscerla anche per la sua voglia di fare. Sarà per questo che in un’intervista rilasciata a Gloria Satta de Il messaggero pensa in grande. Ammette la speranza di poter continuare a lavorare in tv e al cinema, crescere e diventare un volto che non si veda soltanto scrollando un dito in uno smartphone, ma avendo anche la possibilità di mostrare le sue doti da attrice provetta.

Non solo cinema dunque, Giulia vuole “Lasciare un segno, sia pure piccolo” afferma e dice di vedersi tra 10 anni come una “mamma e donna di successo“. Se il cinema ha trovato spazio per il suo talento, vedremo se il suo attuale fidanzato Carlo Gussalli Beretta riuscirà ad esaudire il desiderio più importante…

