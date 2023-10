GialappaShow 2: video intervista a Mago Forest

Video intervista a Mago Forest che presenta la seconda stagione di GialappaShow dal 16 ottobre 2023 su Tv8 con la Gialappa’s Band

A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di ‘GialappaShow’, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, abbiamo incontrato il Mago Forest per farci raccontare novità, conferme e retroscena inediti di uno dei programmi più attesi dal pubblico italiano.