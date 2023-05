Gialappa’s Band e Mago Forest: video intervista per GialappaShow

Gialappa’s Band e Mago Forest, ai microfoni di Tvblog, presentano Gialappa’s Show dal 21 maggio 2023 su Tv8 e SkyUno (video intervista)

Qualche settimana fa, dopo la conferenza stampa di presentazione riservata i giornalisti, ho avuto la possibilità di intervistare la Gialappa’s Band e Mago Forest che, da domani, domenica 21 maggio 2023, saranno al timone di Gialappashow, in onda, in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno.