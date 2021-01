Che Tempo Che Fa, Fiorello: “Sanremo 2021 è la fine della mia carriera”

Fiorello non smette di giocare e conquista la scena anche ospite di Che Tempo Che Fa con Amadeus e Mollica in collegamento.

Fiorello torna al fianco di Amadeus per il secondo Festival consecutivo: la coppia è stata ospite di Che Tempo Che Fa di domenica 24 gennaio per festeggiare il compleanno dell’amico Vincenzo Mollica e Fazio ha cercato di avere qualche informazione in più su Sanremo 2021. Con scarsi risultati.

Come sua abitudine, Fiorello ha finito per ‘buttarla in caciara’ rubando la scena all’amico e Direttore Artistico, al quale fa in diretta una proposta, come quella di organizzare un ‘video balconcino’ perenne all’Ariston a qualche Mollica potrà affacciarsi, da casa sua, quando vorrà. Un’idea arrivata in diretta, dice Fiorello, e già questo meraviglierebbe visto che uno spazio Mollica virtuale, senza balconcino reale chiuso per Covid e per l’ormai arrivata pensione, non era difficile da immaginare. Un’idea che speriamo trovi spazio solo nell’anteprima, perché tra i 26 Big, le co-conduttrici, gli ospiti fissi e la logorrea di Fiore, mancano solo i siparietti estemporanei per allungare le serate già chiuse alle 2…

