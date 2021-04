Federica Sciarelli: “L’anno scorso stavo per lasciare Chi l’ha visto, ma amo questo programma”

Federica Sciarelli era intenta a lasciare la storica trasmissione dopo oltre 15 anni, poi il dietro front: “Mi hanno chiesto di restare”

E’ una vera confessione quella che Federica Sciarelli rilascia al quotidiano Libero. Un’intervista dove raramente racconta il suo lavoro e il suo amore per Chi l’ha visto, il programma che conduce da ormai 17 anni, l’esatta metà della sua esistenza (Chi l’ha visto esiste da 32 anni, la prima edizione andò in onda nel 1989). Più volte si era vociferata l’ipotesi di un imminente abbandono della conduzione da parte della giornalista, ma puntualmente le preoccupazioni dei fans del programma di Rai 3 venivano risolte in breve tempo.

Federica Sciarelli, nonostante la tentazione di voler cedere il programma, ha mantenuto salda la sua guida con buona pace di chi, invece, avrebbe voluto un cambio della guardia. Da sempre appassionata di politica, la conduttrice e giornalista non disdegna un suo programma inerente all’ambiente politico ma… “Non saprei fare un talk e sicuramente non andrei su Rai 3 dove c’è già la mia amica Bianca (Berlinguer, ndr)

Chi l’ha visto è tornata ultimamente in primo piano per il caso Denise Pipitone ufficialmente riaperto dopo l’intervento della ragazza russa Olesya Rostova, in cerca della sua mamma.