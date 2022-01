Fantasy Island, il trailer del reboot di Fantasilandia

Rilasciato il trailer del reboot/sequel di Fantasy Island, l’amato Fantasilandia degli anni ’80, dal 24 gennaio su Sky Serie.

Sequel o reboot? Questo Fantasy Island 2022 si presenta come una via di mezzo tra una continuazione di quel che fu il fenomeno Fantasilandia negli anni ’80 e una sua rivisitazione ‘moderna’, che passa ad esempio, per la direzione affidata a una donna. Debutta domenica 24 gennaio in prima serata su Sky Serie con le 10 puntate che costituiscono la prima stagione, anche se è stata già annunciata una seconda stagione.

Nel ruolo che di Ricardo Montalbàn, quello di Mr. Roake, c’è Roselyn Sánchez che interpreta Elena Roarke; al suo fianco Ruby Akuda (interpretata da Kiara Barnes) e il responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez): questo il team che si dedica al benessere degli ospiti dello speciale resort che esaudisce i desideri dei suoi clienti.

Un assaggio è visibile nel trailer appena rilasciato da Sky. Se avete avuto il piacere di vedere l’originale potreste farvi un’idea di quello che è questo sequel/reboot.