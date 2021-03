Arresto di Fabrizio Corona, le reazioni di Nina Moric e Belen Rodriguez

Dopo la difesa di Asia Argento, all’AdnKronos arrivano le reazioni dell’ex moglie e dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona.

Dopo la forte reazione di difesa da parte di Asia Argento che chiede giustizia per Fabrizio Corona, tornato in carcere dopo la revoca degli arresti domiciliari (avuti per motivi di salute) seguito al nuovo arresto di pochi giorni fa documentato con dei video di forte impatto mediatico, arrivano gli interventi di Belen Rodriguez e Nina Moric, due Donne che in passato son state al fianco anche sentimentalmente dell’ex Re dei paparazzi.

All’AdnKronos, l’ex moglie Nina, per mezzo del suo legale Solange Marchignoli, ha scelto la via del silenzio rispettando di fatto il momento drammatico che Corona sta nuovamente attraversando.

Al contrario, l’ex fidanzata Belen Rodriguez, sempre dall’AdnKronos fa qualche considerazione sull’accaduto affermando di aver pianto quando ha visto i video dell’arresto di Corona. Ritiene che nei confronti dell’uomo “ci sia un accanimento” sottolineando che c’è bisogno di un aiuto, al contrario della galera che, a suo parere, non è la soluzione adatta: “Questa persona va curata“.

Alcuni stralci delle dichiarazioni le potete leggere all’interno del video, in testa all’articolo.