Euphoria, il trailer del secondo speciale su Jules

Dopo il primo speciale dedicato a Rue, la serie torna con un secondo appuntamento extra dedicato al personaggio interpretato da Hunter Schafer

Il trailer di “F* ck Anyone Who’s Not A Sea Blob–o Parte 2: Jules”, secondo speciale di Euphoria che fa da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie tv della Hbo, in onda su Sky Atlantic nella notte tra il 24 e 25 gennaio 2021 ed il 25 gennaio alle 23:00, ma già on demand su Sky ed in streaming su Now Tv.