Enrico Mentana e Gerardo Greco traditi da Twitter: commentano un film pensando sia il live da Washintgon

Enrico Mentana commenta le immagini del film Project-X come se fossero live da Washington durante l’assalto al Campidoglio.

Enrico Mentana e Gerardo Greco traditi dalla fretta e dalla copertura a ogni costo più che da Twitter. Nel corso dell’edizione straordinaria del TgLa7 del 6 gennaio 2021 per seguire gli eventi in diretta da Washington, il direttore Mentana e il suo ospite si ritrovano a commentare immagini di un individuo a dir poco improbabile che dà fuoco a un quartiere con un lanciafiamme, passeggiando su auto in sosta. Una scena notturna, a dir poco terrificante se collocata davanti al Campidoglio, che i due ospiti faticano a riconoscere come fictional, cercando piuttosto di trovarle una collocazione spazio-temporale coerente con quanto sta accadendo davanti a Capitol Hill.