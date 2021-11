Duilio Giammaria: presentazione in anteprima della docuserie La vera storia della Uno Bianca

Dopo la presentazione in anteprima del primo episodio della docuserie La vera storia della Uno Bianca, abbiamo intervistato Duilio Giammaria

Sabato 27 novembre si è tenuta presso la Sala Scorsese del Cinema Lumière di Bologna la proiezione in anteprima del primo dei due episodi che costituiranno la docuserie La vera storia della Uno Bianca, in onda domani, lunedì 29 novembre, in prima serata su Rai2. Presenti nella sala il direttore di Rai Documentari, Duilio Giammaria, e Lorenzo Torraca, CEO di Verve Media Company, che ha co-prodotto con la direzione Rai il documentario; con loro anche Fabio Mancini, supervisore editoriale per Rai Documentari del filone Crime Doc, e le sceneggiatrici e registe Flavia Triggiani e Marina Loi. Un “product test” come lo ha definito Giammaria nel presentare il primo episodio, sottolineando “l’atmosfera sociale, culturale, antropologica, di spiegazione della società” presente ne La vera storia della Uno Bianca, per rendere più chiara la comprensione del crimine, che sempre si inserisce in un contesto più ampio.

Al termine della proiezione, abbiamo intervistato il direttore Duilio Giammaria, che ci ha presentato il documentario e raccontato i prossimi progetti:

Questo film per noi è un benchmark di qualità, sia produttiva, sia di struttura. Siamo così contenti del risultato che non abbiamo esitato a programmarlo in prima serata. […] Abbiamo ancora due proiettili in canna, dato il soggetto crime: Black mafia, un inquietante e formidabile film documentario inchiesta sulla mafia nigeriana, e un film dedicato al mostro di Firenze, sempre con Verve Media Company.

Riguardo agli ascolti che stanno fin qui riscuotendo gli appuntamenti in prima serata di Rai Documentari, Giammaria si è così espresso: