Drag Race Italia 2023, intervista conduttrice e giudici

Paola Iezzi, Chiara Francini, Paolo Camilli e Priscilla, ai microfoni di Tvblog, presentano Drag Race Italia 2023 [video intervista]

Negli scorsi giorni, a Milano, abbia incontrato, il cast della terza stagione di ‘Drag Race Italia’, che debutta, oggi, venerdì 13 ottobre 2023, in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus. Alla conduzione di questa nuova edizione c’è Priscilla e con lei per eleggere la nuova ‘Italia’s Next Drag Superstar’, una rinnovata giuria formata dalla riconfermata Chiara Francini e dalle new entry, Paola Iezzi e Paolo Camilli.

Ai quattro protagonisti di ‘Drag Race Italia’, abbiamo chiesto segreti, retroscena, anteprime del dietro le quinte di uno degli show più attesi del momento.