Il promo della nuova stagione di Dottori in Corsia

Il promo della quarta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al via 11 gennaio 2021 in seconda serata su Rai 3.

Quarta stagione al via per Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la docu-serie prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction che torna su Rai 3 nella seconda serata del lunedì da questa sera, 11 gennaio 2021. Nove puntate che seguono longitudinalmente – da gennaio a dicembre 2020 – le storie di diversi pazienti, tutti giovanissimi, incontrati nei reparti di cardiologia, chirurgia neonatale, epatologia, reumatologia, neurologia, nefrologia, terapia intensiva e nel Centro Covid di Palidoro: storie che uniscono il lungo percorso terapeutico cui i ragazzi – e le loro famiglie – seguono da e per anni e che devono affrontare anche i rischi e le preoccupazioni del Covid dentro e fuori le corsie del Bambino Gesù.

Ad accompagnare le storie dei protagonisti, del personale medico, delle famiglie di questa edizione di Dottori in corsia c’è anche quest’anno Federica Sciarelli. Storie a lieto fine, ma difficili, sia da un punto di vista clinico che emotivo, da affrontare anche per il pubblico a casa. E chissà che non aiuti, ancor più che nelle altre stagioni, a ricollocare i propri problemi nel quadro più generale della salute e della pandemia.