Home Video Don Matteo Don Matteo 14, Anna e Marco in una clip della prima puntata in anteprima

Don Matteo 14, Anna e Marco in una clip della prima puntata in anteprima

Una clip in anteprima della prima puntata di Don Matteo 14, in onda da giovedì 17 ottobre 2024 su Raiuno e in streaming su RaiPlay. Ritroviamo Anna (Maria Chiara Gianetta) e Marco (Maurizio Lastrico) alle prese con un matrimonio che sembra non doversi fare per una serie di inconvenienti, ma Capitana e Pm non demordono.Nella