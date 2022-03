Don Matteo 13, l’intervista a Nino Frassica e Raoul Bova

Bova ci svela qualcosa di più sul suo don Massimo, mentre Frassica ci svela un segreto del set…

In occasione della partenza di Don Matteo 13, in onda su Raiuno a partire da giovedì 31 marzo 2022, abbiamo chiesto a Nino Frassica (interprete del mitico Maresciallo Cecchini) ed a Raoul Bova (new entry di questa stagione nei panni di don Massimo) di raccontarci com’è il clima sul set della serie tv più longeva e famosa d’Italia.