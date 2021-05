Domenica in, Maneskin in collegamento con Mara Venier dopo la vittoria all’Eurovision (video)

Dopo il trionfo di ieri sera a Rotterdam, oggi i Maneskin sono intervenuti all’interno di Domenica In con un collegamento da Fiumicino

I Maneskin, dopo aver riportato dopo 31 anni la vittoria dell’Eurovision Song Contest in Italia con la loro performance ieri sera sulle note di Zitti e buoni, sono oggi intervenuti all’interno di Domenica In, tramite un breve collegamento fatto direttamente dall’aeroporto di Fiumicino, dove erano appena atterrati dopo il volo di rientro in Italia. Mara Venier ha voluto quindi invitarli a partecipare, in studio, all’appuntamento di settimana prossima per festeggiare il loro nuovo successo, dopo la vittoria dello scorso Festival di Sanremo.