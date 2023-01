Django, la serie tv su Sky e NOW: il trailer

Django raggiunge la città di New Babylon, dove trova a sorpresa la figlia Sarah, che però non ne vuole più sapere di lui…

Sky Italia ha diffuso il trailer ufficiale di Django, la serie tv rivisitazione del classico western di Sergio Corbucci, in onda su Sky ed in streaming su NOW a partire da venerdì 17 febbraio 2023. Matthias Schoenaerts, nei panni di Django, un uomo che, partito in cerca di vendetta, finirà per lottare per qualcosa di più grande, ovvero la figlia Sarah (Lisa Vicari).