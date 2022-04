Diavoli 2, il trailer

Massimo deve affrontare nuove minacce, e questa volta Dominic sembra voler stare dalla sua parte…

Il trailer di Diavoli 2, seconda stagione della serie tv prodotta da Sky Italia e Lux Vide, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, in onda da venerdì 22 aprile 2022, anche in streaming su Now.