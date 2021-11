Dexter New Blood, il trailer italiano

Dexter Morgan, ora con il nome di Jim Lindsay, si trova ad Iron Lake, per sfuggire al suo passato. Ma il Passeggero oscuro è sempre in agguato…

Il trailer di italiano di Dexter New Blood, la nona stagione dell’acclamata serie tv di Showtime con Michael C. Hall, che torna in tv ad otto anni dall’ultima stagione andata in onda. L’appuntamento è da mercoledì 10 novembre 2021, alle 21:15, su Sky Atlantic ed in streaming su Now.