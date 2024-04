Antonino Cannavacciuolo è pronto a tornare in tv con le nuove puntate di Cucine da Incubo, al via dal 16 maggio, tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. In tutto sette settimane di programmazione che vedranno chef Cannavacciuolo muoversi tra Grosseto, Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. Un viaggio, come nel suo stile, da Nord a Sud per incontrare ristoratori in difficoltà e soprattutto per ricordare loro l’essenza di questo lavoro, fatto di passione e di amore per la cucina, senza le quali non c’è possibilità di reggere i sacrifici di un mestiere che non conosce pause.

Se vuoi aggiornamenti su Cucine da Incubo 2024, il promo della nuova edizione inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Nome Cognome Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Annulla Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.