Crush -La storia di Diego su Rai Gulp e RaiPlay, una clip in esclusiva TvBlog

Una clip in esclusiva per TvBlog di Crush – La storia di Diego, terza stagione della serie antologica Crush, rivolta ai ragazzi, ideata e prodotta da Simona Ercolani di Stand By Me, con Rai Kids, in onda su Rai Gulp da giovedì 21 marzo 2024 alle 20:00 e in streaming dal 18 marzo su RaiPlay. Nella clip il protagonista Diego (Massimo Quagliata) partecipa ad un’aggressione messa in atto da una baby gang capitanata dal suo nuovo compagno di classe Leo (Edoardo Miulli).

