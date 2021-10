Crazy for football, il trailer della fiction

Il Dr. Rulli decide di mettere insieme una squadra di calcio a cinque composta da alcuni dei suoi pazienti psichiatrici

Il trailer del film-tv Crazy for football, storia dell’omonimo progetto con protagoniste persone con problemi di salute mentale, che scendono in campo per formare una squadra di calcio a cinque e partecipare ai Mondiali. La fiction, in onda su Raiuno e RaiPlay il 1° novembre 2021, è diretta da Volfango De Biasi, che ha anche lavorato all’omonimo docu-film.