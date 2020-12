Cops – Una banda di poliziotti, parlano Francesco Mandelli e Dino Abbrescia

I due attori interpretano Benny the Cop, poliziotto appassionato di crime americani, e Tonino, gestore di un chiosco

In occasione del debutto di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv prodotta da Sky e Banijay Italia in onda su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv il 14 e 21 dicembre 2020, abbiamo intervistato Francesco Mandelli e Dino Abbrescia, interpreti di Benny the Cop e Tonino. I due attori ci hanno parlato die loro ruoli e delle ispirazioni per dare corpo e forma a questi personaggi, che più degli anni incarnano un’idea di doppio.