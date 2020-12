Cops – Una banda di poliziotti, la parola a Claudio Bisio e Stefania Rocca

I personaggi dei due attori devono tenere testa ad un gruppo di poliziotti improbabili

Claudio Bisio e Stefania Rocca, tra i protagonisti di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv Sky (prodotta con Banijay Italia) in onda il 14 e 21 dicembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, ci raccontano com’è stato lavorare ad un genere, quello della commedia poliziesca, che in Italia non è ancora stato esplorato come all’estero. Inoltre, i due interpreti del Commissario Valerio Cinardi e dell’emissario del Ministero Margherita Nardelli ci spiegano come mai le Forze dell’Ordine non si sentiranno prese in giro dai personaggi della serie, diretta da Luca Miniero.