Cops – Una banda di poliziotti, clip in esclusiva Blogo: la furia di Benny

Benny ha una delle sue fantasie che rischiano di non finire bene…

Una clip in esclusiva Blogo di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv Sky Original, co-prodotta con Banijay Italia e diretta da Luca Miniero con protagonisti Claudio Bisio e Stefania Rocca. Nella scena Benny (Francesco Mandelli) dà vita ad una delle sue fantasie da poliziotti, ma Nicola (Pietro Sermonti) lo deve fermare prima che faccia danni. L’episodio va in onda il 21 dicembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv.