Cops, primo episodio: la pausa pranzo da Tonino

Il Commissariato di Apulia fa pausa pranzo da Tonino: c’è anche Cinardi, appena arrivato

Un estratto della prima puntata di Cops – Una banda di poliziotti, la serie tv co-prodotta da Sky e Banijay Italia e diretta da Luca Miniero, in onda su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv il 14 e 21 dicembre 2020. Nella scena, Benny (Francesco Mandelli), Nicola (Pietro Sermonti), Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) ed il nuovo Commissario Cinardi (Claudio Bisio) fanno pausa pranzo da Tonino (Dino Abbrescia), il proprietario del chiosco nel centro di Apulia.