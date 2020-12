Cops, primo episodio: la chiusura del Commissariato di Apulia

I poliziotti di Apulia, città più tranquilla d’Italia, si aspettano un riconoscimento. Ed invece…

Un estratto dal primo episodio di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv co-prodotta da Sky e Banijay Italia e diretta da Luca Miniero, in onda il 14 e 21 dicembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv. Nella scena, il Commissario Margherita Nardelli (Stefania Rocca) annuncia a Cinardi (Claudio Bisio) ed ai poliziotti di Apulia che il Commissariato non è più ritenuto utile e quindi chiuderà.