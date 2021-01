Concerto di Capodanno 2021 alla Fenice, le immagini di Venezia

I titoli di testa del Concerto di Capodanno 2021 dal Teatro la Fenice, con le immagini di una Venezia bellissima e solitaria.

Il Concerto di Capodanno 2021 dalla Fenice di Venezia si è aperto con delle splendide immagini aeree della città, ripresa nei suoi luoghi simbolo. Piazza San Marco, il Ponte di Rialto, un Canal Grande insolitamente deserto, l’Angelo del Campanile che svetta sulla città in una inquadratura che ricorda Wim Wenders: già dai ‘titoli di testa’, dunque, la regia del tradizionale Concerto di Rai 1 ha voluto sottolineare l’eccezionalità non solo del momento storico che stiamo vivendo, ma anche della realizzazione di una diretta che ha dovuto fronteggiare le restrizioni imposte dalla pandemia, ha rivoluzionato l’abitudine e ha cercato soluzioni innovative per offrire uno spettacolo sì diverso, ma se possibile più ricco di sempre.

La tradizione del Concerto di Capodanno, quindi, riesce a innovarsi nella sua messa in scena proprio quando le difficoltà sono maggiori. Una scelta completamente opposta a quella fatta da Vienna, che ha praticamente lasciato inalterata struttura teatrale e televisiva del suo Concerto, introducendo solo un intermezzo con le foto inviate da chi ha voluto far sentire la propria presenza, sia pur virtuale, ai Wiener Philarmoniker.

Chi avesse perso, o volesse rivedere, il Concerto dalla Fenice di Venezia può ricorrere, come sempre, a RaiPlay.