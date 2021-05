Claudio Baglioni: “Voglio fare qualcosa in tv! L’Eurovision? Mi piacerebbe organizzarlo con Giuliano Peparini”

La voglia di tornare a fare uno show in tv, l’ex Direttore Artistico (per due Sanremo di fila) Claudio Baglioni rivela i suoi desideri.

Da un po’ di tempo non lo vediamo alla guida di un programma televisivo, eppure si tratta di uno dei cantanti più popolari del panorama italiano. Claudio Baglioni per ora è lontano dalle telecamere, ma la sua voglia di tornare sul piccolo schermo è tanta, o almeno così sembra dall’intervista rilasciata all’ANSA.

Giusto per rinfrescarci la memoria, Baglioni nel 2018 e 2019 è stato Direttore artistico nonché conduttore di ben due edizioni del Festival di Sanremo, dunque non parliamo certamente di un artista che ha bazzicato poco in tv. Si sa, Sanremo lascia il segno, sarà per questo che il richiamo della telecamera per tornare a creare grandi progetti di spettacolo ultimamente si è fatto sempre più forte?

Il cantante – che dal 2 giugno sulla piattaforma ITsART sarà protagonista dell’opera-concerto In questa storia che è la mia tratta dal suo ultimo disco – rivela di esser stato in stand-by sia da parte di Rai 1 che da Mediaset. Con entrambe ha avuto dei contatti per un ipotetico spettacolo in prima serata, ma in tutti e due i casi nulla è andato in porto. Proprio recentemente Baglioni ha tagliato il traguardo onorevole dei 70 anni, per questo il Biscione si era interessato a lui per la realizzazione di uno show.

Intanto si comincia a parlare dell’Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin avvenuta nemmeno una settimana fa. La conduzione dello show è uno degli aspetti fondamentali di cui più si sta parlando. L’occasione di salire su uno dei palchi più prestigiosi del panorama musicale fa gola a tanti, anche allo stesso Claudio Baglioni che prende in considerazione l’idea di potersi candidare per la realizzazione. Non vuole essere da solo, ma vuole avvalersi di una mano (e che mano!), quella di Giuliano Peparini, ex direttore artistico di Amici.

Le dichiarazioni sono nel video in alto.