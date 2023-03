Christian 2, intervista con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico

Edoardo Pesce (Christian) e Silvia D’Amico (Rachele) parlano di Christian 2 del rapporto tra i loro personaggi e di quello che Christian rappresenta per la serie e per il quartiere. Inoltre Silvia D’Amico parla dell’esperienza di passare da una serie come questa ad A Casa Tutti Bene.