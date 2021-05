Chiamami ancora amore, Rosa ed Anna a colloquio

L’assistente sociale Rosa convoca Anna per capire se suo figlio Pietro stia davvero bene

Una scena dal secondo episodio di Chiamami ancora amore, la miniserie in onda dal 3 maggio 2021 su Raiuno, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Nella scena, l’assistente sociale Rosa (Claudia Pandolfi) chiama a colloquio Anna (Greta Scarano) per capire le motivazioni per cui il marito Enrico (Simone Liberati) ha chiesto l’affidamento esclusivo del figlio Pietro (Federico Ielapi).