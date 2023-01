Che Dio Ci Aiuti 7, prima puntata: Azzurra e Suor Angela

Una scena della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7, la settima stagione della fiction in onda su Raiuno a partire da giovedì 12 gennaio 2023. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) attende Azzurra (Francesca Chillemi) per le preghiere del mattino, ma la novizia è in ritardo…