Sapevate che…: dieci curiosità su “C’è posta per te”

Siete sicuri di sapere tutto ma proprio tutto di C’è Posta per te? Scopri le 10 curiosità sulla storia dello storico programma di Canale 5.

Siete sicuri di sapere tutto ma proprio tutto di C’è Posta per te? Del programma condotto da Maria de Filippi sappiamo certamente che è tra i cavalli di battaglia di Canale 5 ma cosa c’è dietro la sua storia nata ben 21 anni fa? Quali sono stati i punti di successo e quali quelli in cui è arrivata anche qualche difficoltà?

La ricetta dal suo esordio è sempre lo stesso: in un modo o nell’altro giri e capovolgi C’è posta, le emozioni sono alla base, le storie sono il motore e le loro dinamiche la benzina che mette in moto l’attenzione dello spettatore che guarda, giudica, entra protagonista e si appassiona alla famiglia che vorrebbe riunirsi ma dove c’è sempre qualcuno di troppo, al vip che vuole regalare un sorriso a chi per troppo tempo il sorriso non lo ha avuto, alla 90enne che reincontra il suo primo fidanzato, al ragazzo che vuole riconquistare il suo amore ma spesso non ci riesce perché il perdono non arriva perché ‘lei’ non è pronta.

C’è posta però ha un albo colmo di aneddoti e curiosità che noi di TvBlog oggi vogliamo portare allo scoperto (o riportare, per chi già sa). Sapevate che… il regista del programma è lo stesso dall’esordio? E gli ospiti più chiamati? Scoprite tutto nelle dieci curiosità che vi abbiamo elencato nel video in alto.