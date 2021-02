Caterina Balivo: “Ho lasciato Vieni da Me per amore”

Caterina Balivo, ospite domenica scorsa di Mara Venier, ha raccontato le ragioni che l’hanno portata a lasciare lo scorso giugno Vieni da Me

Caterina Balivo, padrona di casa fino allo scorso giugno di Vieni da Me, ha raccontato domenica scorsa a Mara Venier le motivazioni dell’addio alla televisione, almeno per una trasmissione quotidiana, come quella condotta fino a sei mesi fa. Ora per lei c’è il nuovo impegno nella giuria de Il Cantante Mascherato. Qui per recuperare la puntata.