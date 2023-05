Cash or Trash: video intervista ad Ada Egidio

Ada Egidio, mercante di Cash or Trash su Nove, si racconta ai microfoni di Tvblog (video intervista): tutte le dichiarazioni

Durante una pausa dalle registrazioni, abbiamo incontrato Ada Egidio, uno dei mercanti di ‘Cash or trash’, il format prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda, con la quarta stagione, da lunedì 15 maggio 2023, a partire dalle 19:30, su Nove e in anteprima dal 12 maggio su Discovery+.